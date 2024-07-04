قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية.. بينها تخصيص أراضي لمحطات طاقة متجددة

نشرت الجريدة الرسمية قراراً للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين حكومة مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

تخصيص قطعة أرض لاستخدامها في الأنشطة الصناعية

كما نشرت قراراً آخر بتخصيص قطعة أرض بمساحة 406.79 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قفط بمحافظة قنا، وفقاً للوحة وجداول الإحداثيات، وذلك لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2017.

تخصيص قطع من الأراضي لإنشاء محطات طاقة متجددة

أيضًا نشرت الجريدة الرسمية قراراً بتخصيص قطع من الأراضي بعد ناحية محافظتي البحر الأحمر والسويس من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها.