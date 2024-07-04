قرارات مهمة لرئيس الوزراء في أول أيام عمل الحكومة الجديدة

نشرت الجريدة الرسمية قرارا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1159 م2 زمام قرية طناح التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة في الدقهلية، لصالح وزارة الداخلية لإقامة مركز شرطة طناح.

إقامة معهد ديني أزهري

ونشرت قراراً آخر لـ رئيس الوزراء، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1250م2 زمام قرية بني أحمد الغربية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا في المنيا لصالح الأزهر الشريف، لإنشاء معهد ديني أزهري «ابتدائي – إعدادي – ثانوي».

إقامة كنيسة للأقباط الكاثوليك

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1920 م2 كائنة بشارع 1 الخرافي ضمن التقسيم السياحي بمدينة مرسى علم في البحر الأحمر، لصالح مطرانية الأقباط الكاثوليك لإقامة كنيسة للأقباط الكاثوليك.

وقرر مدبولي تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0.084 فدان تقريبا تعادل 352 م2 ضمن القطعة رقم 9 بحوض العرابي نمرة 67 التابعة للوحدة المحلية بمركز ومدينة بني عبيد في الدقهلية، بإيجار اسمى مقداره 5 جنيهات للمتر المربع سنويا لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لإقامة مقر للهيئة.