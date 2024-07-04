«التأمينات» تكشف حالة وحيدة يسقط فيها معاش الزوج عن الأرملة

تتعدد الحالات التي يتم وقف المعاش فيها، لمخالفة الاشتراطات التي حدّدها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وتستحق صرف المعاش.

متى يسقط المعاش عن الأرملة؟

وهناك عددٌ من الشروط التي يجب أنّ تتوفّر حتى تحصل الأرملة على معاش زوجها، لكن متى يسقط المعاش عن الأرملة؟

ووفقًا لقانون التأمينات، يسقط المعاش عن الأرملة التي تُوفّي زوجها حال زواجها من شخص آخر بعد الوفاة، ففي هذه الحالة لا تكون مستحقة للحصول على المعاش، كما أنّ قانون التأمينات الاجتماعية حدد أيضًا أنه إذا تزوجت الأرملة بعد وفاة زوجها المؤمن عليه، وحدثت وفاة للزوج الثاني أو طلاق، فلا يجوز لها أنّ تحصل مرة أخرى على المعاش، لأنّه لیست هناك صلة تربطهما بعد زواجها.

شروط الحصول على المعاش

وهناك عدد من الشروط التي يجب توافرها حتى تحصل الأرملة على معاش زوجها، وجاءت كالآتي:

- يجب أنّ يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا من خلال حكم قضائي.

- ألا تكون الأرملة قد تزوجت مرة أخرى بعد وفاة زوجها.