فتاة بريطانية تدخن السجائر الإلكترونية يوميا لمدة شهر.. ماذا حدث لرئتيها؟

لم يدر بخلدها أنّ السجارة الإلكترونية التي أرادت تجربتها مثلما يفعل البعض، ستكون السبب في تدهور حالتها الصحية على الرغم من سنها الصغيرة، وبقاءها على جهاز التنفس الصناعي في محاولة من الأطباء لإنقاذها من الموت، إذ أصيبت فتاة بريطانية تبلغ من العمر 19 عامًا بالتهاب شديد في الرئة نتج عنه حدوث تليف بها.

السجائر الإلكترونية تدمر رئة فتاة

بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تسببت السجائر الإلكترونية في إصابة فتاة بريطانية بالتهاب في الرئة وظهور بقع عليها مما يشير إلى حدوث تلف بها، إذ جرى نقلها إلى قسم الطوارئ بسبب ارتفاع ضغط الدم بشكل غير طبيعي، وأيضًا معاناتها من صعوبة في التنفس والحمى، ونقص كمية الأكسجين في الدم.

وفي البداية، شخص الأطباء حالة الفتاة بالالتهاب الرئوي الجرثومي الشديد، وجرى علاجها بالمضادات الحيوية، لكن مع مرور الأيام لم تتحسن حالتها الصحية، الأمر الذي جعل الحيرة تسيطر على المعالجين، وأظهرت الفحوصات وجود بقع شفافة في جميع أنحاء رئتيها، مما يشير إلى أن الرئتين كانتا مليئتين بالسوائل وعلامات تلف الأنسجة، ويرجع ذلك إلى استخدامها للسجائر الإلكترونية بكثرة.

وضع الفتاة على جهاز التنفس الصناعي

وقبل نقل الفتاة للمستشفى بأسبوع، كانت تعاني من الحمى الشديدة مع القشعريرة والسعال وضيق التنفس، ووصف لها أحد الأطباء مضادًا حيويًا يتم تناوله لمدة 5 أيام، حتى يساعد على تخفيف الألم، لكن النتيجة كانت بالسلب ما جعلها تتوجه إلى أحد المستشفيات، واضطر الأطباء إلى وضعها على جهاز التنفس الصناعي، وأعطوها المزيد من المضادات الحيوية والأدوية للسيطرة على الحمى، واكتشفوا أنها كانت تدخن السجائر الإلكترونية يوميا لمدة 30 يوما، وحالتها حاليا مستقرة.

وكشف وزارة الصحة والسكان المصرية عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن التهاب وانتفاخ الرئة هو عبارة عن حالة مرضية تتعرض فيها الحويصلات الهوائية الموجودة في نهاية الممرات الهوائية في الرئيتين للتدمير، وذلك نتيجة للتعرض الضار لدخان السجائر والغازات والجسيمات المهيجة الأخرى.

أعراض الالتهاب الرئوي

وهناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بالالتهاب الرئوي ومنها: