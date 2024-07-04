«سرقة المدرجات» أزمة لمنتخب ألمانيا في يورو 2024.. «جمهور غير حقيقي»

حالة من الاستياء غير مسبوقة، من شأنها أن تعكر صفو مشوار منتخب ألمانيا، أحد الفرق المرشحة للفوز بلقب بطولة يورو 2024، وذلك بعد الكشف عن هوية الجماهير التي تملأ المدرجات، في ظل غياب المشجعين الحقيقيين عن مدرجات المانشافت، ما جعل الأخير يطالب بالحصول على حقه في تشجيع منتخب بلاده، أو العزوف الكامل عن ذلك.

أزمة تضرب مدرجات منتخب ألمانيا قبل المواجهة المصيرية

تعيش جماهير المنتخب الألماني حالة من الاستياء بسبب حضور مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي خلال مباريات الفريق الوطني بدلاً من المشجعين الأصليين، رغم عدم معرفتهم بكرة القدم من الأساس، أو درايتهم بطرق التشجيع ودعم المنتخب، وفقا لتقرير نشرته صحيفة «تاج شبيجل» الألمانية.

وبحسب الصحيفة، يحاول هؤلاء المشاهير استغلال الأحداث الكروية لتوسيع شهرتهم دون أدنى اهتمام بدعم المنتخب، مقارنة بالمشجعين الحقيقيين الذين يرغبون في حضور المباريات لتقديم الدعم والتشجيع الفعلي.

سرقة المدرجات من الجماهير الحقيقية

الجماهير ترى أن حضور هؤلاء المشاهير سرقة واضحة لتذاكر من المشجعين الحقيقيين، إذ يدخلون المدرجات دون دفع تكاليف التذاكر بهدف التصوير والإعلان عن حضورهم على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل.

وتتواصل المطالبات من جانب الجماهير الألمانية لمنع هذه الظاهرة في المستقبل، وتمكين المشجعين الأصليين من الحضور ودعم منتخبهم، حتى لا يضطرون إلى العزوف عن تشجيع منتخب بلادهم من الأساس.

الوضع أدى إلى ارتفاع حالة الغضب بين الجماهير، خاصة بعد ظهور أحد المشاهير أثناء الاعتراف بعدم اهتمامه بالرياضة بشكل كامل، لكنه يرتدي قميص المنتخب الألماني بغرض النشر على حسابه الشخصي، بينما يبقى المشجع الحقيقي خارج الملعب.

تواصل بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» سيطرتها على الأحداث الرياضية في ألمانيا، حيث اختتمت مراحل المجموعات وثمن النهائي، وتنتظرنا منافسات دور الثمانية يومي الجمعة والسبت.

وبعد احتقان الأزمة، سيكون منتخب ألمانيا على موعد مع منتخب إسبانيا، بينما تجمع المباريات الأخرى فرنسا مع البرتغال، وسويسرا مع إنجلترا، وهولندا مع تركيا، في مواجهات مرتقبة لتحديد المتأهلين للدور نصف النهائي.