كريستيانو رونالدو يحقق حلم طفل سوري مصاب بورم خبيث في يورو 2024

في لفتة إنسانية بطلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حقق حلم طفل سوري يعاني من مرض عضال، على هامش مباراة البرتغال وسلوفينيا في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

كان الطفل السوري الذي يدعى «عوار» البالغ من العمر 4 أعوام، ويعاني من مرض خبيث، يأمل في يوم من الأيام أن يلتقي بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويشاء القدر أن يتحقق حمله في مدينة فرانكفورت، فعندما وصل منتخب البرتغال إلى ملعب المباراة، استقبل رونالدو الطفل الصغير والتقط معه صور تذكارية قبل أن يتجه إلى غرفة الملابس استعداد للمباراة.

رونالدو يحقق حلم طفل سوري

حينها وعد رونالدو الطفل بلقاء طويل بعد انتهاء المباراة وهذا ما حدث بالفعل، الأمر الذي جعل علامات السعادة والفرحة تسيطر على الطفل السوري وأسرته.

ترجع قصة الطفل، إلى أنه في الأسبوع الماضي، كشفت طبيبة في فريق الرعاية التلطيفية في مستشفى جامعة جيسن، خلال حديثها في الإذاعة عن رغبة الطفل في مقابلة رونالدو، ليتحقق الحلم بالفعل في مباراة منتخب البرتغال وسلوفينيا ، وفقا لما ذكرته صحيفة «بيلد» الألمانية، مشيرة إلى أن الطفل غادر سوريا منذ أكتوبر الماضي لاستكمال علاجه من المرض النادر ولكن الأورام التي يعاني منها انتشرت في جسمه وجعلته غير قادر على الكلام.

المواقف الإنسانية في حياة رونالدو

لم تكن تلك المرة الأولى التي يحقق فيها النجم البرتغالي حلم الأطفال في مقابلته، ولكن هناك العديد من المواقف الطريفة التي أبرزت مدى إنسانيه، حيث في عام 2016 حقق أيضا رونالدو حلم طفل فلسطيني يدعى «دوابشة» ويبلغ من العمر 5 سنوات، حيث التقى به في مركز تدريب ريال مدريد، وحينها استقبله رونالدو والويلزي جاريث بيل والبرازيلي مارسيلو، وأخذوا معه الصور التذكارية وقدموا له قميصا وكرة عليهما تواقيع أفراد الفريق.

وحقق أيضا رونالدو حلم فتاة تدعى فاطمة حمامي، وهى تعاني من شلل بنسبة 85% ورغم ذلك تقوم برسم لوحاتها بقدميها بدقة عالية إذ التقى بها داخل مقر إقامة الفريق ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.