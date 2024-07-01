الحاصلة على جائزة الابتكار في ألمانيا: مشروعي ضمن أفضل 40 تجربة بالذكاء الاصطناعي

قالت مروة سعودي، باحثة مصرية حاصلة على جائزة الابتكار في الأعمال بألمانيا لعام 2024، إنها بدأت مشروعها منذ أكثر من 15 عاما، وركزت جهودها على القراءة، والاطلاع على أفكار مختلفة ومتنوعة.

وأوضحت خلال حوارها ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «dmc»، أن إدراكها لاحتياجها مزيد من المعرفة بمجال تكنولوجيا العلوم والهندسة والرياضيات، وهو ما يعرف حاليا بنظام «ستيم»، كان الدافع وراء رحلتها إلى «استونيا» بجامعة «تارتو» لتحضير الماجستير.

التعمق في ملف تكنولوجيا المعلومات

وأكدت أنها تعمقت أكثر في ملف تكنولوجيا التعليم والتحول الرقمي، وتطبيقه على الطلاب ووضع نماذج تعليميه لهم، ونموذج أو نظام «ستيم» انتشر مؤخرا في مصر بشكل كبير، وأصبحت شريحة كبيرة تردد هذا المصطلح الجديد على التعليم في مصر.

الحصول على جائزة الابتكار

وتابعت: «جرى اختيارنا من الأمم المتحدة في فنلندا بسبب مشروعنا عن تقديم حلول للتعليم عن بعد في عام 2018 - 2019، وبعدها جرى ترشيح المشروع من منظمة اليونسكو، واختير النموذج أو البرنامج التعليمي الخاص بنا ضمن أفضل 40 تجربة بمجال شرح الذكاء الاصطناعي وتعليمه للأطفال، وباندلاع جائحة كورونا ودخول العالم مرحلة التباعد الاجتماعي، كان مشروعنا حل جيد تم طرحه بشكل واسع، وجرى ترشيحنا وحصولنا على جائزة الابتكار هذا العام».