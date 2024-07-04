مستثمرو السياحة: ألمانيا أكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى الغردقة في 2024

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إن ألمانيا احتلت المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى الغردقة منذ بدء العام الحالي وحتى الآن، لافتا إلى أن إفلاس أحد أكبر شركات السياحة الألمانية المصدرة للسياح لمصر لم يؤثر بشكل كبير على التدفقات السياحية الوافدة للمدينة من ألمانيا، موضحا أن فنادق الغردقة لازالت تتلقى حتى الآن حجوزات من سياح ألمان للقدوم لمصر خلال الشهور المقبلة.

الموسم السياحي الصيفي الحالي

وأضاف لـ«الوطن»، أن الموسم السياحي الصيفي الحالي شهد وللمرة الأولى تدفقات سياحية جيدة من فرنسا إلى مدينة الغردقة، موضحا أن غالبية السياح الفرنسيين في السابق كانوا يتواجدون خلال زيارتهم لمصر بالقاهرة والجيزة والأقصر وأسوان، لافتا إلى أن قدوم السياح الفرنسيين لمدن البحر الأحمر السياحية سينعش من نسب إشغال فنادق تلك المدن خلال الصيف.

نسب تواجد السياح المصريين بالغردقة

وأوضح عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، أن نسب تواجد السياح المصريين بالغردقة حاليا لا يتجاوز الـ15%، في الوقت الذي يمثل فيه السياح الأجانب الـ 85% المتبقية، موضحا أن نسب إشغال فنادق الغردقة حاليا تتراوح ما بين 70 إلى 75%.