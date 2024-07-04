فيلم «ولاد رزق 3» يواصل الصدارة في قائمة إيرادات شباك التذاكر.. كم حقق؟

قال محمود الدفراوي، مدير التوزيع السينمائي، إن فيلم ولاد رزق 3 يواصل تصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أنه حقق أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية، بلغت مليوني و133 ألفا و166 جنيها، محتلا المركز الاول فى قائمة الأفلام المعروضة.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

ويشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3 عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، من بينهم أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، علي صبحي، أحمد الرافعي، سيد رجب، أسماء جلال، نسرين أمين، محمد ممدوح، وآخرين، بالاضافة لضيوف الشرف من بينهم رزان مغربي، كريم عبدالعزيز، إياد نصار، نيكول سعفان، وعدد آخر من الفنانين من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني.