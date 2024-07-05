9 خطوات لإجراء التحويلات بين مدارس القاهرة 2025.. اعرف رابط التقديم

أكدت محافظة القاهرة أنّ باب التحويلات بين المدارس للعام الدراسي 2025، مفتوح أمام الطلاب وأولياء الأمور حتى نهاية شهر يوليو الجاري، والتقديم إلكترونيًا عبر موقع المحافظة للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، وناشدت كل من يرغب في إجراء التحويلات المدرسية باتباع الخطوات التالية:

خطوات التحويلات المدرسية

- الدخول على بوابة محافظة القاهرة من هنا

- الضغط على لوحة الخدمات، ثم اختر خدمات التعليم الأساسي، وبعدها اختر التحويلات المدرسية.

- ستظهر لك قائمة تعليمات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتنظيم عملية التحويل، اقرأها بدقة ثم اضغط على «استمرار».

- ستظهر قائمة بها ثلاثة اختيارات: «استمارة طلب التحويل، طباعة التحويل، الاستعلام عن نتيجة التحويل».

- لتقديم طلب التحويل، اضغط على «استمارة طلب التحويل» ثم املأ البيانات المطلوبة واضغط على التالي.

- يستكمل ولى الأمر طلب التحويل والإقرار، ثم يضغط على «التالي» ثم «تأكيد الطلب».

- بعد فترة محددة، يمكن لولي الأمر، الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس من خلال الضغط على «الاستعلام عن طلب التحويل»، وبعدها إدخال الرقم القومي.

ظهور رسالة في حالة قبول أو رفض الطلب

- عند قبول الطلب، ستظهر رسالة القبول مع توضيح التعليمات المتعلقة بالإجراءات الخاصة بدفع مقابل الخدمة.

- عند الرفض، ستظهر لك رسالة بالرفض.