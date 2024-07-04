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رئيس حزب العربي الناصري: «30 يونيو» وضعت أسسا صحيحة لبناء دولة حديثة

كتب:

مكرم شعبان
10:08 ص | الخميس 04 يوليو 2024
الحزب العربي الديمقراطي الناصري

الحزب العربي الديمقراطي الناصري

قال أكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، إن هناك أيامًا لا تُنسى سجلت في صفحات التاريخ بأحرف من نور، من بينها ذكرى «30 يونيو»، إذ كتب الشعب المصري صفحة من أروع صفحات الكرامة والعزة والفداء.

بناء الدولة 

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن» أن «30 يونيو» بدأت في وضع الأسس الصحيحة لبناء دولة مصرية وطنية عصرية حديثة ومتطورة.

الاحتفال بذكرى «30 يونيو»

وأشار إلى أن البداية كانت مع إنشاء بنية تحتية عملاقة لم تشهد مصر مثلها في تاريخها، ما نقل مصر إلى مصاف الدول الكبرى.

ويحتفل الحزب بذكرى «30 يونيو» في المنتدى الثقافي المصري بجاردن سيتي اليوم. 

 

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بقلم مكرم شعبان