«العربي الناصري»: الأسماء المعلنة في التشكيل الوزاري الجديد مطمئنة

رحب الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، بجميع الأسماء التي تم إعلانها في الحكومة الجديدة، مؤكدا أنها أسماء مطمئنة ومبشرة للغاية، وتُبشر بتغيير سياسات وليس وجوه فقط.

التغيير الوزراي الجديد

وقال «أبو العلا»، في بيان، إن التغيير الوزاري في الوقت الحالي هام للغاية، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة أمامها مهام كبيرة للغاية، وتصحيح المسار بشكل عاجل واقتحام ملفات هامة، مؤكدا أنه يجب على الحكومة الجديدة طرح أفكار جديدة خارج الصندوق للتصدي للتحديات التي تواجه واستكمال مسيرة الإنجازات التي تشهدها مصر خلال السنوات العشر الماضية وتفادي جميع الأخطاء.

استغلال موارد الدولة

وأوضح أن الحكومة الجديدة مطالبة بترشيد حقيقي للإنفاق واستغلال موارد الدولة في استكمال المشروعات القومية، والعمل على مكافحة الفساد بأشكاله وتقديم حلول اقتصاديه مبتكرة ووضع قوانين صارمة لتنظيم الأسواق.

وأكد أن الحكومة القادمة مطالبة بالاستمرار في مد مظلة الحماية الاجتماعية للفقراء والعمل من أجل التحول للدعم النقدي، والسعي لدعم طريق التنمية وتدريب المستفيدين، خاصة الشباب أقل 45 عاما على مهن مختلفة، ومنها الصناعات اليدوية التقليدية ومساعدتهم في توفير مستلزمات الإنتاج وتسويق منتجاتهم داخليا وخارجيا.