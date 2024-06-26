«العربي الناصري»: المبادرات الجديدة خطوة مهمة نحو ترشيد الكهرباء واستقرار البلاد

أكد محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، أن المبادرات المطروحة اليوم، سواء كانت من التحالف الوطني أو التنسيقية أو حياة كريمة، تُعد خطوة إيجابية نحو ترشيد الكهرباء، وتلبية احتياجات المواطنين، موضحا أنه يجب على الأحزاب والمؤسسات السياسية، أن تتبنى رؤية واضحة تجاه القضايا التي تهم الجماهير.

وأشار «أبو العلا» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه خلال الفترة الماضية، كان هناك نقص في الردود الحكومية على ما يحدث في الشارع، ما قد يؤدي إلى مشكلات، مشيدا بردود الأفعال الإيجابية من رئيس الوزراء، واللقاءات الإعلامية للوزراء، التي كان لها تأثير كبير على الشارع المصري.

وأكد رئيس الحزب الناصري، أن تصريحات المسؤولين الكبار في الدولة حول الظروف الحالية تُبشر بانتهاء الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.

واختتم رئيس الحزب، بشكر وتقدير للأحزاب والقوى السياسية التي تساهم في دعم الجهود الحكومية الحالية.