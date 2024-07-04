خلطات وزيوت طبيعية لترميم الشعر.. «حافظي عليه من التقصف»

الحصول على شعر صحي حلم جميع الفتيات والسيدات؛ لأنه من مظاهر جمال المرأة؛ لذا ترغب النساء في معرفة أفضل طرق لإعادة حيوية الشعر في المنزل بوصفات طبيعية وآمنة وغير مكلفة مثل صالونات التجميل، وتساعدهن أيضًا على التمتع بشعر ناعم وله مظهر جذاب وصحي، وهذا ما سنتناوله في التقرير التالي.

ترميم الشعر وإعادة حيويته خطوة مهمة للحفاظ على صحته وجماله وجزء مهم من خظة الرعاية به لأن له تأثيرًا كبيرًا على مظهره العام، وذلك يكون من خلال استخدام زيوت طبيعية على فروة الرأس للاستفادة بفوائدها، وتغذيته لجعله أقل عرضة للتلف والتكسر وتوفير العناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها، وتقليل تقصف الأطراف للحد من التجعد وجعل الشعر أكثر نعومة وانسيابية، وفق «تايمز أوف إنديا».

وصفة العسل وزيت الزيتون

اخلطي ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من زيت الزيتون وضعيها على الشعر لمدة 30 دقيقة قبل الشطف بالماء الفاتر، وهما من المواد الطبيعية التي تغذي الشعر وترطبه.

الأفوكادو والموز

امزجي نصف ثمرة أفوكادو ناضجة مع موزة وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وضعي الخليط على الشعر لمدة 45 دقيقة قبل الشطف، إذ يحتوي الأفوكادو على دهون صحية والموز به فيتامينات ومعادن تساعد على تغذية الشعر بعمق.

زيت جوز الهند

يمكنك تدليك فروة رأسك بزيت جوز الهند واتركيه لمدة ساعة قبل الشطف، لاحتوائه على أحماض دهنية ترطب الشعر وتعزز قوته ولمعانه.

الخل الأبيض

اخلطي مقدارًا متساويًا من الخل والماء واستخدميه في علاج تساقط الشعر ثم اشطفي شعرك جيدا، ويستخدم الخل الأبيض لتوازن الحموضة في الفروة وتنظيفها من الفطريات والبكتيريا.

الصبار

استخدمي جل الصبار الطبيعي على فروة الرأس والشعر مباشرة واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل الشطف، إذ يحتوي على مركبات مرطبة ومهدئة تعزز من صحة الشعر.

الحناء لنمو ولمعان الشعر

اخلطي الحناء بماء دافئ و3 قطرات من زيت الزيتون ثم ضعيها على شعرك واتركيه لمدة ساعة قبل الشطف، وستساعد على تقوية الشعر وتحسين نموه ولمعانه.