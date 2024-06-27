علامات تكشف نقص فيتامين ب 12 في الجسم.. منها تساقط الشعر

يؤدي فيتامين B12 دورا أساسيا في تكوين خلايا الدم الحمراء، وأيضا الخلايا والوظائف العصبية وإنتاج الحمض النووي، لذلك عند حدوث نقص به، فإن يصاب الإنسان بمخاطر عديدة في الجسم، وهناك علامات تدل على نقصه.

علامات نقص فيتامين B12

ومن العلامات التي تدل على نقصه شحوب لون الجلد وأيضا الشعور بالإمساك أو إسهال وكذلك فقدان الشهية، بالإضافة إلى زيادة غازات البطن، وفقا لما ذكره الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

الشعور بضيق النفس والدوخة وتسارع معدل ضربات القلب من ضمنت العلامات التي تدل على نقص فيتامين B12، وأيضا الإصابة يتضخم الكبدُ والطحال في بعض الأحيان، والشعور بالتنميل أو الوخز، وأيضا الشعور بالاهتزاز والضعف العضلي وصعوبة المشي.

وكذلك يشعر بعض الأشخاص عند الاستيقاظ من النوم بالإرهاق غير العادي، ربما يعتبرون أن ذلك قد يكون بسبب عدم النوم لساعات كافية، وقد يجهلون أن ذلك يدل على نقص فيتامين B12، كما أن تساقط الشعر من العلامات التي تدل على نقصه بالإضافة إلى الإصابة بتقرحات الفم والتهاب وتورم الأسنان ولذلك يجب على الأشخاص توخى الحذر وفقا لما ذكره موقع العربية.

وتختلف علامات نقص فيتامين B12 عند الأطفال عن الكبار، حيث توجد العديد من العلامات التي تظهر على الأطفال وتدل على الإصابة بنقص الفيتامين والتي جاءت منها تأخر النمو وأيضا صعوبات الحركة والإصابة بالأنيميا.

مصادر طبيعية تعزز من فيتامين B12

وهناك العديد من المصادر الغذائية التي تعزز فيتامين B12 ومنها اللحوم، والكبد والكلاوي التي تعد من أفضل مصادر فيتامين B12، بالإضافة إلى المأكولات البحرية وأسماك السردين والسلمون والتونة، ومنتجات الألبان، والبيض وكذلك الخضروات مثل السبانخ والقرع والبطاطس والبنجر وعش الغراب تحتوي على كميات جيدة منه.