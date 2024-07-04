فيلم جوازة توكسيك يحقق 190 ألف جنيه إيرادات بأول أيام عرضه في السينمات

احتل فيلم جوازة توكسيك المرتبة الرابعة بين الأفلام المتنافسة في دور العرض، ولم يتفوق بإيراداته سوى على فيلم أهل الكهف بطولة خالد النبوي.

إيرادات فيلم جوازة توكسيك

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم جوازة توكسيك حقق أمس 190 ألف جنيه في أول أيام عرضه، ويُتوقع أن يحقق إيرادات مرتفعة الفترة المقبلة.

فيلم جوازة توكسيك

واعتمدت فكرة فيديو الترويج لفيلم «جوازة توكسيك»، على الاستعانة بأشباه لاعبي العالم بينهم «بلنجها، فان ديك، أليسون، مبابي»، لتصوير مشهد كوميدي على غرار فيلم ولاد رزق، الذين استعانوا بنجوم الأهلي في الترويج للفيلم.

أبطال فيلم جوازة توكسيك

تدور أحداث فيلم «جوازة توكسيك»، في إطار كوميدي، وهو بطولة محمد أنور، وليلي علوي، وهيدي كرم، وتامر هجرس، وملك قورة، وبيومي فؤاد، وآخرين من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.