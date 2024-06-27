ماجد المهندس يتصدر تريند X بأغنية «لو زعلان» من فيلم «جوازة توكسيك»

تصدر النجم ماجد المهندس تريند موقع التدوينات القصيرة (X)، من بعد طرح أحدث أعماله الغنائية باسم «لو زعلان» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وعلى المنصات الرقمية المختلفة ضمن الحملة الترويجية لفيلم «جوازة توكسيك» بطولة النجمة ليلى علوي، وعدد كبير من النجوم، تمهيدًا لإطلاقه مطلع يوليو المقبل في دور العرض.

وتفاعل الجمهور مع كلمات الأغنية، وشاركوا الفيديو عبر الحسابات المختلفة وخلال ساعات معدودة أصبح هاشتاج (#ماجد_المهندس_لوزعلان) الأول على موقع التدوينات القصيرة في مصر.

أغنية «لو زعلان» من كلمات الشاعر الغنائي محمد البوغة، ومن ألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر، ومن إنتاج محمد حامد، وهي التجربة الأولى للمهندس باللهجة المصرية في فيلم سينمائي.

كلمات أغنية لو زعلان

وتقول كلمات الأغنية: «قولوله لو زعلان البحر أهو مليان يشرب على قد ما يقدر منه عشان مش ناقصة جنان، قولوله دلعه ده زاد غاوي ليه دلع عناد في دلع يتحب وغيره بجد يا ناس يتفاتله بلاد».