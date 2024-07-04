عدد أسئلة امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024.. اعرف المواصفات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات وعدد أسئلة امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024، الذي يؤديه طلاب الثالث الثانوي الشعبة الأدبية السبت المقبل، مؤكدة أنّ الامتحان سيكون بنفس مواصفات العام الماضي ولا تغيير في شكل أو عدد أسئلة الامتحان، ويتضمن نببة 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% مقالي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ امتحان الجغرافيا سيكون بنظام الأوبن بوك، حيث سيتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن أهم المصطلحات والخرائط في المادة، يتم تسليمها في نهاية الامتحان مرة أخرى، مشددة بعدم الشطب أو الكتابة على الكتيب.

عدد أسئلة امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، عدد أسئلة امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024 المقالية والموضوعية «اختيار من متعدد»، كما يلي.

- عدد أسئلة مادة الجغرافيا للثانوية العامة: 46 سؤالًا.

- عدد الأسئلة المقالية مادة الجغرافيا للثانوية العامة: سؤالان.

- إجمالي عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الجغرافيا للثانوية العامة: 44 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الجغرافيا للثانوية العامة بدرجة واحدة: 32 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الجغرافيا للثانوية العامة بدرجتين: 22 سؤال.

- زمن امتحان الجغرافيا للثانوية العامة: 3 ساعات.