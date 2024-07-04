توزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024.. اعرف تفاصيل الأسئلة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024، الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي يوم السبت المقبل، مؤكداً أنّ أسئلة الامتحان ستكون واضحة ومباشرة ووفقًا لمواصفات الورقة الامتحانية، حيث تتضمن نسبة 70% أسئلة متوسطة و30% للمستويات العليا.

توزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024 للأسئلة المقالية والاختيار من متعدد وهي كالتالي:-

- الدرجة الكلية لمادة الكيمياء للثانوية العامة: 60 درجة.

- الدرجة الكلية للأسئلة الموضوعية لمادة الكيمياء للثانوية العامة: 56 درجة

- الدرجة الكلية للأسئلة المقالية لمادة الكيمياء للثانوية العامة: 4 درجات.

- عدد الأسئلة لمادة الكيمياء: 46 سؤالا.

- عدد الأسئلة المقالية لمادة الكيمياء: سؤالان.

- الأسئلة الموضوعية لمادة الكيمياء: 44 سؤالًا.

أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة ستكون مناسبة للزمن المخصص للإجابة والمراجعة، موضحًة أن الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح «open book» أسوة بالعام الماضي، إذ سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.