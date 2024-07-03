«عمليات التعليم» تكشف تفاصيل امتحان الفيزياء بمدارس المتفوقين

أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا صباح اليوم، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، في مادة مقاييس المفاهيم الفيزياء بإجمالي 1645 طالبا وطالبة، كما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة ثانية) بإجمالي 255 طالبا وطالبة.

طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين يؤدون امتحان الفيزياء

وتواصل عبدالرؤوف عبدالرحمن المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، قبل بدء الامتحان، مع مديري المديريات التعليمية في غرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان، كما تابع فريق العمل بالغرفة سير الامتحان بجميع المحافظات.

يذكر أنّ طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، يؤدون الامتحان السبت المقبل في مادة الكيمياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا، ويؤدي طلاب المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) ويؤدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في الفترة الأولى مادة الفلسفة، والفترة الثانية مادة المنطق.