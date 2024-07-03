ضوابط التقديم لمدارس التعليم والتدريب المزدوج بالإسكندرية

أعلنت المهندسة أمل حسان، مدير عام التعليم الفني والتعليم والتدريب المزدوج بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، بدء فتح باب التقديم لمدارس التعليم والتدريب المزدوج بمحافظة الإسكندرية، السبت المقبل 6 يوليو الجاري.

وأشارت في تصريح لـ«الوطن»، إلى أنه بناءً على تعليمات الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، تقرر وضع الشروط والإجراءات التي يجب أن يتبعها الطالب للتقديم لإحدى مدارس التعليم والتدريب المزدوج.

الإجراءات اللازمة للتقديم

وأوضحت المهندسة أمل حسان أنه يجب على الطالب الذى يرغب فى التقديم بإحدى مدارس التعليم والتدريب المزدوج إتباع الإجراءات التالية:

- التقديم عبر الموقع الإلكتروني وذلك من خلال مراكز الدعم بمقرات التقديم المعلن عنها

- يتوجه الطالب إلى مركز التقديم الخاص بالمدرسة والتي ترغب التقدم إليها بالمستندات التالية

- صورة من شهادة الإعدادية حديثة أو بيان نجاح

- صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر

- صورة من بطاقة ولى الأمر

- استماره رغبات يتسلمها الطالب من مركز التقديم مجاناً

- تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة

- ما يفيد تقدمه بمنظومة أخرى غير التعليم والتدريب المزدوج

- يتوجه الطالب لدفع رسوم الاختبار والمقابلة الشخصية بقيمة 250 جنيه عبر خدمة فوري على حساب الوزارة أو البريد المصري «رسوم اختبارات التعليم والتدريب المزدوج » مبلغ غير مسترد.

- يتوجه الطالب إلى مقر الاختبار الإليكتروني فى الموعد المحدد له بمركز التقديم ومعة صورة من إيصال دفع الرسوم

- يتوجه الطالب إلى مقر المقابلة الشخصية في الموعد الذى يحددة مركز التقديم بعد الإختبار الإليكتروني

ينتظر الطالب نتيجة القبول وبعد إعلان عنها يتوجه بأصل المستندات للمدرسة التى جرى قبوله بها

شرط هام

وأوضحت المهندسة أمل حسان، أنه يجب أن يتقدم الطالب لإحدى مدارس التعليم الفني غير المزدوج أو تعليم عام لحين انتهاء مراحل التقديم والتدريب المزدوج وظهور نتائج القبول بعدها يقدم الطالب الملف الأصلي للمدرسة التي جرى قبوله بها، ولن ينظر في ملف الطالب المتقدم للتعليم والتدريب المزدوج إن لم يكن قد تقدم بطلب التحاق بإحدى المدارس بالتعليم الفني أو التعليم العام.