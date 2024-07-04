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تراجع أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 4-7-2024

كتب:

مارينا رؤوف
10:36 ص | الخميس 04 يوليو 2024
الدواجن

الدواجن

أعلنت أسعار بورصة الدواجن عن تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 4-7-2024 عبر منصتها الرسمية على الإنترنت، إذ شهدت الأسواق حالة من انخفاض الأسعار مقارنة ببداية التعاملات.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء 72 جنيهًا من أرض المزرعة بدلًا من 75 جنيها، بينما تباع للمستهلكين بمبلغ يتراوح بين 80 و84  جنيهًا على حسب المنطقة، ويأتي هذا التراجع لليوم الثالث على التوالي.

وتراجعت أسعار الدواجن اليوم خلال التعاملات اليوم، وذلك لعدة أسباب، أبرزها آليات السوق والعرض والطلب، نظرًا لانخفاض الطلب، وكذلك زيادة المعروض في الأسواق وتراجع أسعار الأعلاف.

أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار الفراخ الحمراء «الساسو» تسليم أرض المزرعة 112 جنيهًا، على أنّ تُباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 120 و135 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي 

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 125 جنيهًا للكيلو، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 130 و140 جنيهًا.

سعر الفراخ الأمهات

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء 72 جنيهًا على أرض المزرعة.

وتتغير أسعار الدواجن بشكل يومي، خاصة أنَّ الأسعار في المحلات يضاف عليها مصاريف النقل والمكسب، كما أنَّ السعر النهائي يختلف من منطقة لأخرى.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.