أسعار الدواجن اليوم الاثنين 1-7-2024 في الأسواق والمحلات

كشفت بورصة الدواجن عن أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 1-7-2024 عبر منصتها الرسمية على الإنترنت، إذ شهدت الأسواق حالة من الاستقرار دون تغيير عن أمس.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء نحو 80 جنيهًا من أرض المزرعة، بينما تباع للمستهلكين بمبلغ من 90 جنيهًا وحتى 95 جنيهًا على حسب المنطقة.

واستقرت أسعار الدواجن اليوم خلال بداية التعاملات اليوم، وذلك لعدة أسباب، أبرزها آليات السوق والعرض والطلب، نظرًا لانخفاض الطلب، وكذلك توافر المعروض في الأسواق وتراجع أسعار الأعلاف.

أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار الفراخ الحمراء «الساسو» تسليم أرض المزرعة 112 جنيهًا، على أنّ تُباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 125 و130 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 125 جنيهًا للكيلو، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 130 و140 جنيهًا.

سعر الفراخ الأمهات

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء 72 جنيهًا على أرض المزرعة.

وتتغير أسعار الدواجن بشكل يومي خاصة وأن الأسعار في المحلات يضاف عليها مصاريف النقل والمكسب، كما أن السعر النهائي يختلف من منطقة لأخرى.