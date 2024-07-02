أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في بورصة الدواجن.. «البلدي» بـ7 جنيهات

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 2-7- 2024، استقرارا ملحوظا للعديد من الأنواع المختلفة في بورصة الدواجن، إذ يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 18 إلى 19 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء وفقا لآخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن.

سعر الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض في بورصة الدواجن ما بين 22 إلى 36 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت الهجين في بورصة الدواجن ما بين 15 إلى 16 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 16.5 إلى 17.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم في بورصة الدواجن بين 18 إلى 19 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي اليوم في بورصة الدواجن ما بين 7 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور بين 19 إلى 20 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني بين 16.5 إلى 17.5 جنيه.