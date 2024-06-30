أسعار الدواجن في المحلات الیوم الأحد 30-6-2024

كشفت بورصة الدواجن عن أسعار الدواجن اليوم عبر منصتها الرسمية على الإنترنت، وشهدت انخفاضا في الأسواق والمحلات بنحو جنيهين عن أمس، حيث سجل سعر الفراخ البيضاء نحو 80 جنيها بعدما سجل أمس 82 جنيها كتسليم أرض المزرعة.

وتباع الدواجن البيضاء للمستهلكين بسعر يتراوح بين 92 و98 جنيها للكيلو، وترصد السطور التالية أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأحد 30-6-2024.

أسعار الفراخ الیوم في بورصة الدواجن

- سجل سعر كيلو الرومي نحو 172 جنيها للكيلو.

- جاء سجل سعر كيلو أجنحة الرومي بـ143 جنيها للكيلو.

- سجلت الدواجن البلدي نحو 103 جنيهات في المزرعة، و113 جنيها للمستهلك.

- بينما سجّل سعر كيلو البانيه 188 جنيها للكيلو.

- بلغ سعر كيلو الأوراك للمستهلك 117 جنيها.

- وصل سعر صدور الدجاج إلى نحو 113 جنيها.

أسعار الكتاكیت الیوم

- تراوح سعر الكتكوت الساسو بين 18 و19 جنيها.

- سجل سعر الكتكوت البلدي بين 7 و8 جنيهات.

- يباع سعر الكتكوت الهجين بسعر 15 و16 جنيها.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني بين 16.5 و17.5 جنيه.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 16.5 و17.5 جنيه.