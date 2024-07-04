عضو بمجلس النواب: الحكومة مطالبة بتحسين جودة الحياة للمواطنين

أكّد كريم السادات عضو مجلس النواب أنَّ الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي تواجه تحديات ملحة تتطلب تكاتف الجميع لتحقيق النجاح، مشيرًا إلى أنَّ أهم التحديات تكمن في هو تحسين جودة الحياة للمواطنين، والاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الأمن والاستقرار.

عزيز الشفافية والمساءلة لضمان تحقيق التنمية المستدام

وأشار «السادات» خلال حديثه لـ«الوطن» إلى أنَّ أحد أبرز التحديات هو مكافحة الفساد والحد من البيروقراطية التي تعيق الاستثمار والنمو الاقتصادي، كما أنَّه يجب علينا تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تحسين الخدمات الصحية والتعليمية.

الاستثمار في تطوير النظام الصحي

وتابع عضو مجلس النواب: «نحتاج إلى الاستثمار في تطوير النظام الصحي وضمان حصول كل مواطن على رعاية صحية ذات جودة، كما يجب أن نركز على تحسين جودة التعليم وتوفير فرص تعليمية متكافئة للجميع، وتحفيز القطاع الخاص ودعمه سيكون له دور كبير في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق النمو الاقتصادي»، مبينًا أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف المرجوة.