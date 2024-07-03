نائب يطالب الحكومة برفع مستوى الخدمات وتطبيق إجراءات لحل مشاكل المواطنين

هنأ عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، الوزراء الذي حازوا على ثقة القيادة السياسية في التشكيل الوزاري الجديد، مؤكدا أن المهمة ثقيلة وصعبة ومليئة بالتحديات والأزمات، الأمر الذي دفع نحو الثقة بهم لاتخاذ منهج جديد قادر على العبور بالدولة من هذه الأزمات، والسير في درب التنمية والبناء الذي تسعى نحوه الدولة من أجل غد مشرق ومستقبل في أفضل في الجمهورية الجديدة.

وأكّد «فهمي» ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على ترتيب أولوياتها لرفع مستوى الخدمات في كافة القطاعات والملفات المختلفة والتي ينتظر المصريون علاجها وتطويرها وعلى رأسها ملفات الصحة والتعليم والملف الاقتصادي والطاقة وتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الناتج والدخل القومي، والعمل على توفير فرص عمل غير تقليدية للشباب، ومواجهة التحديات الخارجية التي تمس أمن البلاد واستقرارها، واتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلات المواطن البسيط، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة للجميع.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، بضرورة وضع مخرجات الحوار الوطني في الاعتبار كونها تمس كل مشكلات المجتمع على مختلف الأصعدة إلى حد ما، وتضع حلولا مناسبة ومرضية لمختلف الملفات التي كانت تؤرق المجتمع في الآونة الأخيرة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

ولفت عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن إلى أنَّ المحافظين الجدد مطالبين بالتلاحم مع الشارع والاقتراب من الجماهير بشكل أكبر والبحث عن حلول غير عادية وغير تقليدية بعيدة عن الروتين لدعم مسار التنمية والبناء الذي تسعى إليه الدولة في إطار الجمهورية الجديدة، موجها الشكر للوزراء والمحافظين وكل المسؤولين السابقين على ما قدموه من جهود كبيرة في سبيل الوطن، متمنيا أن يكون الوزراء والمحافظين الجدد على قدر الثقة وأن يوفقهم الله في خدمة الوطن والمواطنين.