رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«مستقبل وطن»: تشكيل الحكومة الجديدة قادر على إجادة التعامل مع التحديات

كتب:

محمد أباظة
11:03 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
عبدالله السعيد

عبدالله السعيد

قال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن تشكيل الحكومة الجديد جاء متناغمًا ومليئًا بشخصيات بارزة تمتلك من الخبرات ما يؤهلها لإجادة التعامل مع التحديات الحالية.

الحكومة الجديدة

وأوضح «السعيد»، في تصريحات صحفية،، أن الحكومة ينتظرها الكثير من التحديات، على رأسها الحد من زيادة الأسعار، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي، وضبط الأسواق، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

تفعيل دور الأجهزة الرقابية

وأشار إلى ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وتقليل فاتورة الاستيراد، ووضع المواطن البسيط على رأسه أولوياتها بتحسين مستوى الخدمات بجانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وشدد على ضرورة دعم القطاعات الحيوية، مثل السياحة، والتي تمثل مصدرًا هامًا وركيزة من ركائز الدخل القومي وزيادة الناتج المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة، والعمل على إشعار المواطن بتحسن أوضاعه المعيشية.

اقرأ المزيد:

حزب الشعب الديمقراطي: الحكومة الجديدة جاءت لتجني الثمار

«بعد أداء اليمين».. خبير دستوري يوضح كيف تحظى الحكومة الجديدة بثقة البرلمان؟

خطة الحكومة الجديدة خلال الفترة المقبلة.. ماذا قالت عن الأسعار؟

محمد شردي: الحكومة الجديدة تحمل أهدافا محددة ومهام واضحة
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.