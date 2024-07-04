«الإنجيلية» تهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: خالص تهانينا القلبية

أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في نص البرقية: «يسعدني أن أبعث لكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، خالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد».

وأضاف: «نصلي إلى الله أن يحفظ بلادنا الغالية مصر وشعبها العظيم، ويعيدها علينا جميعًا بالمحبة والسلام والازدهار، وكل عام وأنتم بخير».

كما بعث رئيسُ الطائفة الإنجيلية برقيات تهنئة مماثلة إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووكلاء مجلس النواب والوزراء والمحافظين.