«الإنجيلية» تنظم حلقة استشارية لوقاية الأطفال والحوامل من خطر التسمم بالرصاص

نظمت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الحلقة الاستشارية الأولى ضمن أنشطة مشروع حماية الأطفال والنساء الحوامل من أثر التعرض للرصاص، بمشاركة الجهات الشريكة والمعنية بالقضية، ومنها ممثلين من «وزارة الصحة، والمعهد القومي للتغذية، ومحافظة الجيزة، وجامعة عين شمس، والإعلام، ومنظمات المجتمع المدني بمجتمعات عمل المشروع»، في 3 مجتمعات محلية بالقاهرة الكبرى «القليوبية - القاهرة - الجيزة».

أهداف المشروع

وأوضحت الهيئة الإنجيلية أنّ المشروع يهدف إلى بناء الوعي المجتمعي على مستوى الأفراد والأسر والمؤسسات في مختلف المجالات، لتعزيز الممارسات الإيجابية لحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر التسمم بالرصاص، خاصةً الأطفال والنساء الحوامل، من خلال توفير المعلومات لهذه الفئات وزيادة الوعي، والمشاركة من 15 مؤسسة من مختلف القطاعات المعنية «الحكومية والمدنية والخاصة» فيما يتعلق بدعم التخفيف من المخاطر الحالية والمتوقعة للتسمم بالرصاص في المجتمعات المحلية المستهدفة، وزيادة المعرفة للكوادر الطبية في المؤسسات الصحية فيما يتعلق بمخاطر التسمم بالرصاص، والوسائل أو الوقاية والعلاج، وزيادة معرفة أصحاب الورش والمِهَن التي تُسبِّب التلوث البيئي، وخاصة التسمم بالرصاص والتأثير السلبي على الصحة العامة والبيئة، ووسائل الحد والوقاية.

خدمات لـ3000 مواطن

وأشارت الهيئة إلى أنّه من المقرر أن يحصل 3000 مواطن خاصة الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، على إجراء الفحوصات المتعلقة بوجود عنصر الرصاص والمعلومات بشأن وسائل الوقاية من التسمم بالرصاص في المجتمعات المستهدفة.