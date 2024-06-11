الهيئة القبطية الإنجيلية تنظم قافلة بيطرية لدعم المزارعين بالمنوفية

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة بيطرية لدعم الزراعيين والمربين بمحافظة المنوفية، بالتزامن مع قرب عيد الأضحى.

التحالف الوطني ينظم قافلة بيطرية

وقالت نرمين كمال عضو الهيئة القبطية الإنجيلية، إن التحالف الوطني من خلال القافلة يقدم للمزارع الكشف والعلاج على الماشية، وكذلك الأدوية، وذلك في ضوء أهمية الحيوانات لنشاط المزارع.

وتهدف القافلة للحفاظ على الثروة الحيوانية، والتي تعد مصدرًا أساسيًا للدخل بالنسبة للمزارعين، وذلك تحت مظلة التحالف استكمالا لمبادرة «أزرع».

الكشف على الحيوانات بالسونار

وتضم خدمات القافلة الكشف على الحيوان بالسونار ولعلاج العقم ورش الحيوانات لمكافحة الطفيليات، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك الكشف على الدواجن وصرف العلاج بالمجان، بالإضافة للتوعية والإرشاد لصغار المربيين ببعض الأمراض، التي يمكن أن تصيب الحيوانات كيفية الوقاية منها.

وتأتي تلك المبادرة استكمالًا للدعم الذي يقدمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في إطار مبادرة «ازرع»، أو القوافل البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية، تمشيًا مع دور التحالف في تخفيف العبء عن الفئات الأولى بالرعاية.