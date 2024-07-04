كيف تجرى الانتخابات العامة في بريطانيا؟.. استطلاع رأي يشير إلى فوز حزب العمال

يتوجه الناخبون البريطانيون إلى صناديق الاقتراع، اليوم الخميس، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة حاسمة يُنظر إليها باعتبارها استفتاء على حكم حزب المحافظين الذي استمر 14 عام؛ إذ فتحت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد أبوابها من الساعة 7 صباحًا، على أن يستمر التصويت حتى الساعة 10 مساءً يوم الخميس.

وللمرة الأولى سيحتاج الناخبون البريطانيون في إنجلترا واسكتلندا وويلز إلى إبراز بطاقة هوية مصورة للتصويت شخصيًا خلال الانتخابات العامة، وفيما يلي نظرة على كل ما يتعلق بالانتخابات العامة البريطانية، بحسب ما جاء في صحيفة «الجارديان» البريطانية.

كيف تجرى الانتخابات العامة في المملكة المتحدة؟

تنقسم المملكة المتحدة - أي إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية - إلى 650 دائرة انتخابية، وهي تقسيم أو منطقة انتخابية جغرافية، وعليه يدلي الناخبون بأصواتهم لاختيار الشخص الذي يريدونه لتمثيل دائرتهم الانتخابية في مجلسي البرلمان بالمملكة المتحدة.

ويترشح المرشحون كأعضاء في أحزاب سياسية، بما في ذلك الأحزاب الرئيسية: حزب العمال، وحزب المحافظين، والديمقراطيون الليبراليون ، والحزب الوطني الاسكتلندي، والحزب الأخضر، وحزب الإصلاح البريطاني، وحزب شين فين، والحزب الديمقراطي الاتحادي. يمكن للمرشحين أيضًا الترشح كمستقلين.

ويجرى انتخاب المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في تلك الدائرة كعضو في مجلس النواب، بعد ذلك يقوم الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان بتشكيل الحكومة إذا كان لديه الأغلبية (326 مقعدًا على الأقل).

كم عدد الأشخاص الذين يحق لهم التصويت في المملكة المتحدة؟

تشير أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، وهو الهيئة العامة البريطانية للبيانات الرسمية، إلى أن هناك حوالي 49 مليون شخص مسجلين للتصويت في المملكة المتحدة.

وتنص قواعد الأهلية على ضرورة تسجيل الناخبين للتصويت في دوائرهم الانتخابية، ويجب أن يكونوا في سن 18 عامًا أو أكبر في يوم الاقتراع، كما يجب أن يكون الناخبون إما مواطنين بريطانيين أو مواطنين مؤهلين من دول الكومنولث أو مواطنين من جمهورية أيرلندا.

كيف يجرى التصويت في المملكة المتحدة؟

في المملكة المتحدة، يمكن التصويت شخصيًا في مركز اقتراع، والذي يكون عادةً في مبنى عام، مثل مدرسة أو مركز مجتمعي، وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً في يوم الانتخابات.

متى الإعلان عن النتائج؟

إن أول مؤشر على النتائج هو استطلاع الرأي والذي أعده الخبيران الإحصائيان جون كيرتيس وديفيد فيرث، وتعتبر نتائج الاستطلاع، التي تنشر في الساعة العاشرة مساءً من ليلة الانتخابات، ذات سجل جيد من الدقة وتستند إلى الأصوات التي أدلى بها الناس في حوالي 130 مركز اقتراع في عملية تصويت وهمية.

بعد ذلك، يتعين على البريطانيون انتظار الدوائر الانتخابية الفردية لإعلان نتائج فرز الأصوات.

ماذا تقول استطلاعات الرأي؟

أشارت استطلاعات الرأي إلى فوز واضح لحزب العمال، منهية بذلك 14 عاما من حكم حزب المحافظين؛ إذ أظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها صحيفة الجارديان يوم الثلاثاء 2 يوليو أن حزب العمال يتقدم على حزب المحافظين بفارق 20 نقطة، وهذا يعني حصول حزب العمال على 428 مقعدا، مقارنة بـ203 مقاعد في الدورة البرلمانية السابقة، وسيحصل المحافظون على 127 مقعدا، مقارنة بـ 365 مقعدا في الدورة البرلمانية السابقة.