بريطانيا تستعد لفتح صناديق الاقتراع.. تعرف على الأحزاب المشاركة

يتوجه ملايين الناخبين في بريطانيا إلى صناديق الاقتراع، غدا الخميس، لاختيار أعضاء مجلس العموم وحكومتهم الجديدة، حيث يتنافس 650 نائباً من 6 أحزاب رئيسية في إنجلترا على مقاعد البرلمان، حيث سيصبح زعيم الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد رئيساً للوزراء، وسط توقعات قوية أن يفوز حزب العمال لأول مرة من 1997.

وفيما يلي نعرض الأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية البريطانية 2024 ومن يقودها وأهم تعهداتها:

المحافظون

من أهم الأحزاب المشاركة، ويرأسه ريشي سوناك رئيس الوزراء الحالي منذ أكتوبر 2022، ويُعد أول زعيم من أصول غير بريطانية (هندي) يصبح رئيسًا للوزراء.

وتعهد سوناك بإجراء تخفيض للضرائب بنحو 17 مليار جنيه إسترليني سنويا، واتخاذ خطوات حثيثة نحو زيادة الإنفاق على الصحة العامة وتعزيز الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% بحلول عام 2030.

تشجيع الاستثمار في بريطانيا والاهتمام بالبنية التحتية وخطوط السكك الحديدية

وفق استطلاعات الرأي في بريطانيا، فإنه يتوقع فوز حزب العمال بالأغلبية في البرلمان، ويرأسه كير ستارمر، الذي سبق وأن تولى منصب المدعي العام لإنجلترا وويلز، ويُعد الأكثر حظاً في الفوز بالانتخابات.

ويشمل البرنامج الانتخابي للحزب تشجيع الاستثمار في بريطانيا والاهتمام بالبنية التحتية وخطوط السكك الحديدية، والاتجاه إلى إنشاء شركة طاقة نظيفة مملوكة للدولة، وفرض ضرائب على المدارس الخاصة لدفع رواتب آلاف المعلمين الجدد في المدارس الحكومية.

الديمقراطيون الليبراليون

يرأس إيد ديفي الحزب، حيث انتخب أول مرة في البرلمان عام 1997، وعمل في الحكومة البريطانية كوزير للطاقة وتغير المناخ في الفترة من 2012 حتى عام 2015.

أصبح زعيم الديمقراطيين الليبراليين منذ عام 2019، يشمل برنامج الحزب عدة نقاط أبرزها تحسين أنظمة الرعاية الصحية في بريطانيا، والعودة إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وخفض سن التصويت إلى 16 عاما.

إصلاح المملكة المتحدة

يتولى رئاسة الحزب نايجل فاراج، اتسمت خطاباته بالموقف المتشدد من الاتحاد الأوروبي، حيث كان من المؤيدين الرئيسيين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يجذب فاراج عددا من الناخبين بخطاباته المناهضة للهجرة، ويذكر أن فاراج رشح نفسه للبرلمان 7 مرات لكنه لم يفز في أي منها.

تكمن أبرز برامج الحزب في التخلي عن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حتى يتسنى ترحيل طالبي اللجوء دون تدخلات من المحاكم الحقوقية، فضلا عن دعواته للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من أجل خفض فواتير الطاقة.

الحزب الوطني الاسكتلندي

يرأس جون سويني هذا الحزب، وتعهد إذا فاز بالانتخابات فإنه سيحاول الدخول في مفاوضات مع الحكومة البريطانية لاستقلال اسكتلندا، يُعد من مؤيدي العودة إلى الاتحاد الأوروبي، والسوق الأوروبية، ودعا إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإلغاء الردع النووي البريطاني.

حزب الخضر

يرأس هذا الحزب كلا من أدريان رامزي وكارلا دنيير، وكلاهما وعدا بالتخلص من الطاقة النووية والوصول بالمملكة المتحدة إلى الصفر الصافي بحلول عام 2040، وتخصيص 40 مليار جنيه إسترليني سنويا في الاقتصاد الأخضر، وزيادة ضريبة الدخل لملايين من أصحاب الدخول المرتفعة.