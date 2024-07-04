تفاصيل انطلاق «برنامج زيارة العائلة» بمكتبة الإسكندرية خلال صيف 2024

أعلنت مكتبة الإسكندرية، بدء «برنامج زيارة العائلة» خلال الإجازة الصيفية أسبوعيا من الأحد إلى الخميس، ابتداءً من الأربعاء 10 يوليو، حتى الخميس 29 من الشهر ذاته.

مواعيد وتفاصيل زيارة العائلة لمكتبة الإسكندرية

بحسب بيان مكتبة الإسكندرية اليوم، فإن تفاصيل البرنامج كالتالي:

- يُقدم مرتين يوميا في تمام الساعة 11:30 صباحا و01:30 ظهرا، لتكون مدة الزيارة ساعتين تقريباً.

- يمكن أن يحضر للزيارة أطفال من عمر أربع سنوات.

- الانضمام لبرنامج زيارة العائلة يكون بأسبقية الحضور على أن يكونوا من حاملي التذكرة المجمعة فقط.

مميزات زيارة العائلة لمكتبة الإسكندرية

يأتي ذلك ضمن إدارة الزيارات التي تعمل من خلال قسمي الاستقبال والجولات الإرشادية، على استقبال زائري المكتبة من كل المراحل العمرية، من طلاب المدارس والجامعات من المصريين والجنسيات المختلفة، وكذلك كبار الزوار.

كما أنه يمكن حجز وتنظيم الجولات الإرشادية، وعروض البانوراما الحضارية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

فيما يجري تزويد الزوار بالمعلومات اللازمة عن تاريخ مكتبة الإسكندرية القديمة، وأقسام المكتبة الجديدة، وما تقدمه من خدمات ومشروعات لمستخدميها.