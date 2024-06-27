مكتبة الإسكندرية تستقبل طلاب الثانوية لمساعدتهم في المراجعة النهائية

تفتح مكتبة الإسكندرية أبوابها لاستقبال طلاب الثانوية العامة من الشباب والمتطوعين للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لمساعدتهم في الاستعداد للمراجعة النهائية قبل الامتحانات، تحت مظلة التحالف الوطني.

وأعلن التحالف الوطني أن المكتبة تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات، التي تهدف إلى دعم الطلاب خلال هذه الفترة الهامة، تشمل:

قاعات مخصصة للمراجعة: توفر المكتبة قاعات هادئة ومجهزة بالكامل للمراجعة الفردية والجماعية.

موارد تعليمية غنية: توفر المكتبة مجموعة واسعة من الكتب والمجلات والمواقع الإلكترونية التي تغطي جميع المواد الدراسية.

استشارات إرشادية: يقدم خبراء المكتبة استشارات إرشادية للطلاب حول كيفية تنظيم الوقت وتقنيات التعلم الفعالة.

تأتي هذه المبادرة من مكتبة الإسكندرية إيمانًا منها بأهمية التعليم ودعم الشباب، وحرصًا على مساعدتهم في تحقيق النجاح في دراستهم. ويؤكد التحالف على أهمية تضافر الجهود من مختلف المؤسسات لدعم الشباب وتوفير فرص النجاح لهم.