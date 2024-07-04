كاتب صحفي: الحماية الاجتماعية ضمن أولويات عمل الحكومة

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنّ الحماية الاجتماعية ضمن أولويات عمل الحكومة وفق توجيهات القيادة السياسية، التي وضعت بعض الأولويات المهمة كبرنامج عمل أو خارطة طريق يمكن للحكومة أن تسير نحوها لإنجاز كثير من المكتسبات للمواطن المصري.

تطوير الخدمات المقدمة في شتى المجالات

وأضاف «رائف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين يارا مجدي ورامي الحلواني عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه كان هناك حرص من القيادة السياسية المصرية على الحديث عن كل ما يشغل المواطن المصري فيما يتعلق بالخدمات المقدمة على صعيد الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أنّ الرئيس السيسي يشدد دائما على تطوير الخدمات المقدمة في الصحة والتعليم والرقابة على الأسواق ووقف التضخم «كبح جناحه»، إضافة إلى التطوير الشامل في تقديم الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

توجيهات رئاسية بتوفير مظلات حماية اجتماعية

وأكد أهمية اهتمام القيادة السياسية بما يتعلق بالرعاية الاجتماعية وتوفير مظلات حماية اجتماعية في هذا التوقيت، لافتا إلى وجود تحدٍ اقتصادي عالمي يؤثر على الداخل المصري، كما أنّ الرئيس السيسي وجّه الحكومة والمحافظين بتخفيف تبعات أثر الأزمات العالمية على المواطن، ما يستلزم وجود إجراءات أكثر في الحماية الاجتماعية.