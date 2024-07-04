«مياه أسيوط»: تفعيل ورشة الملابس الجاهزة لخدمة العاملين بأسعار تنافسية

أعلن المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، تفعيل ورشة الملابس الجاهزة التابعة للشركة، بهدف توفير زي موحد للعاملين بالشركة طبقا لمواصفات السلامة والصحة المهنية.

ورشة لإنتاج الملابس الجاهزة

وقال الشرقاوي، إنّ خط إنتاج ورشة الملابس الجاهزة تشمل على 8 ماكينات خياطة، وتضم معدات حديثة تعمل بصورة أوتوماتيكية بالإضافة إلى جهاز للبخار.

وأشار إلى أنّ الورشة تخدم جميع قطاعي الأعمال الخاص والعام والشركات الشقيقة التابعة بأسعار تنافسية، ولا تقف خدمة تصنيع الملابس على الشركة فقط، بل تتيح أيضا خدمة العاملين بالشركة وأسرهم وجميع المواطنين مما يحتاجون إليه من صناعة زي مدرسي أو غيره، بأسعار مخفضة.

صناعة ملابس خاضة لمواصفات السلامة والصحة المهنية

وأوضح أنّ صناعة الملابس تخضع لمواصفات السلامة والصحة المهنية لحماية العامل من أي مخاطر مهنية، وتنتج الورشة زي موحد للعاملين بأقسام الأمن، الكيميائيين، خدمة العملاء، العمال والفنيين، الحملة الميكانية، فيستات للمشرفين والمهندسين، أفرول لعمال الشبكات، وكابات لحماية العاملين من درجات الحرارة المرتفعة، وذلك للظهور بالمظهر اللائق الذي يتناسب مع مستوي الشركة لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.