«مياه الشرب» تنظم يوما ترفيهيا لرواد شاطئ «البوريڤاج» لنشر الوعي المائي

نظمت شركة مياه الإسكندرية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، يومًا ترفيهيًا لرواد شاطئ البوريڤاج بهدف نشر الوعي المائي بين المواطنين وتعزيز ثقافة الترشيد في استهلاك المياه.

نشر الوعي المائي

ركّزت الحملة على نشر الوعي بأهمية الماء كسلعة نفيسة يجب الحفاظ عليها، وذلك من خلال توزيع البروشورات وتنظيم ألعاب تفاعلية للأطفال، بالإضافة إلى الإجابة على أسئلة واستفسارات رواد الشاطئ حول خدمات الشركة.

مكافحة التعديات على شبكة مياه الشرب

نفذت الشركة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب في مختلف أنحاء محافظة الإسكندرية، وذلك للحفاظ على شبكة المياه وحماية حقوق المواطنين.

وعملت الشركة على قطع المياه ورفع التوصيلات غير القانونية (الخلسة) عن بعض الأنشطة التجارية والمغاسل والجراچات والعقارات التي تستخدم مياه الشرب بطريقة غير قانونية.

حثت الشركة رواد الشاطئ على الإبلاغ عن أي كسور أو أعطال في شبكة المياه على الخط الساخن 125، وذلك لضمان إصلاحها بشكل سريع.