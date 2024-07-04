تحذير رسمي من 3 أدوية مغشوشة في السوق.. بينها علاج لأورام المعدة

أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرا من 3 أدوية مغشوشة في السوق، مشيرة في مستند حصلت «الوطن» على نسخة منه إلى أن تلك العبوات خاصة بأورام المعدة «غليفك» وسرطان الرئة، ودواء مثبط للمناعة «جيلينا»، مناشدة المواطنين بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة تجاه الأدوية المهربة، وعدم شراء أي من المستحضرات الحيوية إلا من الصيدلية.

أدوية مهربة للسوق المصرية

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن معرفة العبوات المهربة عن طريق قراءة المكتوب عليها بعلامة مشوشة، ولا بد من العودة إلى الطبيب المختص أو الصيدلي، موضحة أنه في حال الشك في المستحضر الحيوي، لابد من الاتصال بالخط الساخن للهيئة أو الموقع الإلكترونى، ويمكن معرفة العبوات من خلال صور العبوات ورقم التشغيلة.