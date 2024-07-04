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تحذير رسمي من 3 أدوية مغشوشة في السوق.. بينها علاج لأورام المعدة

كتب:

مريم الخطري
12:56 م | الخميس 04 يوليو 2024
هيئة الدواء

هيئة الدواء

أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرا من 3 أدوية مغشوشة في السوق، مشيرة في مستند حصلت «الوطن» على نسخة منه إلى أن تلك العبوات خاصة بأورام المعدة «غليفك» وسرطان الرئة، ودواء مثبط للمناعة «جيلينا»، مناشدة المواطنين بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة تجاه الأدوية المهربة، وعدم شراء أي من المستحضرات الحيوية إلا من الصيدلية.

أدوية مهربة للسوق المصرية

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن معرفة العبوات المهربة عن طريق قراءة المكتوب عليها بعلامة مشوشة، ولا بد من العودة إلى الطبيب المختص أو الصيدلي، موضحة أنه في حال الشك في المستحضر الحيوي، لابد من الاتصال بالخط الساخن للهيئة أو الموقع الإلكترونى، ويمكن معرفة العبوات من خلال صور العبوات ورقم التشغيلة.

 

 

 

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.