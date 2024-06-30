قرار هام من هيئة الدواء.. روشتة الطبيب لصرف بعض المضادات الحيوية

أصدرت هيئة الدواء المصرية، قرارا هاما بشأن صرف نوع من المضادات الحيوية داخل الصيدليات بروشتة الطبيب فقط، وقالت هيئة الدواء في مستند حصل «الوطن» على نسخة منه، هناك نوع من المضادات الحيوية وهو Reserve يحظر الحصول عليه إلا بروشتة من خلال الطبيب.

صرف المضادات الحيوية بروشتة

وأوضحت هيئة الدواء، أن هذا النوع من المضادات الحيوية يستخدم لعلاج العدوى المؤكدة أو المشتبه بها بسبب البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، لافتة إلى أن المضادات الحيوية من هذا النوع تكون على شكل كبسولات أو أقراص أو شراب ويتم الحصول عليها من خلال تذكرة طبية.

ونشرت هيئة الدواء هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية، وعممت أسماء المضادات الحيوية التي لا تصرف إلا بموجب روشتة من خلال طبيب فقط وهي كالتالي:

ومن جانبه قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن صرف المضادات الحيوية بواسطة الطبيب قرار جيد، خاصة وأن هناك عشوائية من قبل المواطنين في التعامل مع المضادات الحيوية، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هيئة الدواء هي الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم استخدام المضادات الحيوية وأنواعها وكيفية صرفها، موضحا أن كثرة استخدام المضادات الحيوية دون داع يقلل من مفعوله في بعض الحالات مع المرضى وذلك بمرور الوقت.

وكانت «الوطن» قد نشرت بتاريخ 31 يناير 2024 تقريرا يشير إلى اتجاه هيئة الدواء والجهات المعنية إلى وقف صرف المضادات الحيوية بالصيدليات إلا بروشتة بسبب الاستخدام العشوائي من قبل المواطنين.