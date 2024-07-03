«هيئة الدواء» تسحب عقارا لعلاج السكر من الصيدليات.. غير مطابق للمواصفات

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورًا رسميًا بشأن سحب دواء لعلاج السكر من الصيدليات، وذلك لكون المستحضر صادرا له عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة من قبل الهيئة، مشيرة إلى سحب ووقف وتداول وتحريز الدواء.

سحب دواء شهير لعلاج مرض السكر من الصيدليات

وقالت هيئة الدواء في منشور حصلت «الوطن» على نسخة منه، إن هذا الدواء يستخدم لعلاج مرضى السكر وهو «Sugarlo plus»، وهو عبارة عن أقراص، وطالبت هيئة الدواء أنه في حال الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء من خلال الخط الساخن أو الموقع الرسمي لها.

مضاعفات صحية محتملة

وحذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين من تناول الأدوية المسحوبة من السوق الدوائية، لافتة إلى أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة كافة لتفادي أي مضاعفات صحية محتملة، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة وزيادة الحملات المكثفة لضبط السوق الدوائية.