«الجيل»: تمكين المرأة والشباب سياسة استراتيجية مستدامة في عهد الرئيس السيسي

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن التواجد الكبير للمرأة والشباب في الحكومة الجديدة يعكس سياسة تمكين المرأة والشباب التي اعتمدها الرئيس السيسي منذ توليه قيادة البلاد، مشيرا في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هذه السياسة رؤية استراتيجية ترسم مستقبل مصر، من خلال تأهيل الشباب.

شركاء تحقيق التنمية المستدامة

وأشار إلى أن هذه السياسة عززت فرص المرأة والشباب في تقلد أهم الوظائف وأرفع المناصب القيادية، ما تحقق بالفعل في تشكيل الحكومة الجديدة وحركة المحافظين لعام 2024، إذ ضمت الحكومة 4 سيدات في منصب الوزير، و5 سيدات في منصب نائب الوزير، وسيدة في منصب المحافظ، و9 سيدات في منصب نائب المحافظ، وكان حظ الشباب في تشكيل الحكومة ومجلس المحافظين لا يقل عن حظ المرأة، بل يزيد.

تجسيد للسياسة الثابتة

وأكد رئيس حزب الجيل أن وصول المرأة والشباب إلى مواقع اتخاذ القرار بالدولة وضمان مشاركتهما الفعالة في كل المجالات، هو تجسيد للسياسة الثابتة والرؤية الاستراتيجية التي وضعها الرئيس السيسي.