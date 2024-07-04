كاتب صحفي: الصناعة أبرز الملفات على طاولة الحكومة الجديدة

قال الدكتور محمد أمين، الكاتب الصحفي، إنَّ تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء في الحكومة الجديدة ليس أمراً مستحدثاً ووجود نواب لرئيس الحكومة في حكومات سابقة حدث لفترات طويلة، بل وكان اعتيادياً حتى وقت قريب.

«أمين»: توجه الحكومة الجديدة نحو تنمية الإنسان ودفع عجلة النمو

وأشار «أمين»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، أنَّ الاستدلال بوجود نائبين لرئيس الوزراء يشير إلى مسارين في غاية الأهمية لتوجه الحكومة الجديدة؛ الأول هو التنمية البشرية والثاني الأوضاع الاقتصادية، خاصة الصناعة.

أبرز الملفات على طاولة الحكومة الجديدة: الصناعة وتوفير النقد الأجنبي

وأكد أنَّ الصناعة أحد أبرز الملفات على طاولة الحكومة الجديدة، والدولة المصرية منذ سنوات توليها اهتماماً كبيرا وتم تدشين مبادرة ابدأ التي تستهدف توطين الصناعات، ومن توصيات الحوار الوطني تحقيق نقلة نوعية حقيقية في ملف الصناعة مما يترتب عليه تباعاً توفير العملة الصعبة للبلاد ورفع الطاقة التشغيلية واستغلال الأيدي العاملة والحد من البطالة.