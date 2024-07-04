«الإصلاح والنهضة»: دور محوري للمرأة والشباب في الحكومة الجديدة

أكد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، الدور المحوري الذي تلعبه المرأة والشباب في الحكومة الجديدة ومجلس المحافظين الجدد، واصفا التشكيل الحكومي بأنّه استثنائي ويحمل مسؤولية تاريخية، خاصة أنّ الحكومة تضم العديد من الكفاءات والخبرات في مختلف المجالات، ما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات والأزمات الحالية.

التشكيل الجديد يعكس اهتمام الدولة بتمكين المرأة والشباب

وأضاف عبدالعزيز لـ«الوطن»، أنّ التشكيل الجديد يعكس اهتمام الدولة المصرية بتمكين المرأة كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يتضمن التشكيل وصول 4 سيدات لمنصب الوزير، و5 لمنصب نائب الوزير، وسيدة لمنصب المحافظ، و9 سيدات لمنصب نائب المحافظ.

وأوضح أنّ التمثيل يعزّز مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار بالدولة ويضمن مساهمتها الفعالة في المجالات كافة، ما يعد دافعًا قويًا لاستمرار عطائها لأبنائها ووطنها.

ولفت إلى أنّ اتساع دور المرأة والشباب في التشكيل الوزاري يرجع إلى جهود الدولة الكبيرة، سواء من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات أو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بجانب مؤسسة حياة كريمة والدور المهم الذي تلعبه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأشار إلى نجاح تجربة نواب المحافظين في المرحلة السابقة، ما أسهم في تجديد الثقة لهم في حركة المحافظين الحالية.

الحكومة الحالية تشهد تمكينًا واضحًا للشباب

وأكد أنّ الحكومة الحالية تشهد تمكينًا واضحًا للشباب، حيث انخفض متوسط أعمار الوزراء إلى 56 بدلاً من 64 عامًا، وهذا التوجه يعكس سعي الحكومة لضخ دماء جديدة وأفكار وحلول مبتكرة في مختلف القطاعات.

ودعا رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى ضرورة استمرار تمكين الشباب لضمان ضخ الدماء الجديدة، مؤكدًا تميز الشباب المصري الذي يثبت دائمًا قدرته على مواجهة التحديات، ويمتلك الكثير من الطاقات والإمكانيات التي تمكنه من المساهمة الفعالة في بناء الجمهورية الجديدة، والتي هي جمهورية الشباب بامتياز.