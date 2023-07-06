إحالة هاكر بتهمة سرقة حسابات فيس بوك إلى المحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة، بإحالة عاطل بتهمة الاستيلاء على حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي ومساومة أصحابها على مبالغ مالية، إلى المحاكمة الجنائية.

القبض على المتهم

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على أحد الأشخاص «عاطل»، بتهمة الاستيلاء على حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدد من الأشخاص ومساومتهم على مبالغ مالية.

كشف ملابسات الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية، قد كشفت ملابسات ما تبلغ من قبل عدد من المواطنين يفيد بتضررهم من اضطلاع أحد الأشخاص «مجهول» بالاستيلاء على الحسابات الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأنّ المتهم ينتحل صفة المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي ويطلب مبالغ مالية من أصدقائهم، وبلغت الوقائع المُرتكبة من خلال ذلك الأسلوب عدد 11 واقعة.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مُرتكب تلك الوقائع «عاطل، مُسجل جنائيًا، ويقيم في دائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية».

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه، وتمكن القبض عليه وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه، وتبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه للوقائع المشار إليها، وبمواجهته اعترف بنشاطة الإجرامي المشار إليه، بقصد تحقيق مكاسب مالية.

وتحرر المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية.