وزير السياحة في أول يوم عمل: تعظيم الإيرادات السياحية أولوية المرحلة المقبلة

استهل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، يومه الأول في الوزارة بالمرور على مكاتب العاملين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ استمع إلى مطالبهم، مؤكّدًا أنَّ شعار العمل خلال المرحلة الحالية سيكون العمل الجاد لتحقيق الآمال المعقودة على القطاع السياحي كونه قاطرة التنمية، موضحًا أنَّ بابه سيكون مفتوحًا أمام جميع العاملين.

تحديد الأولويات

واستقبل وزير السياحة بعض المهنئين الذين توافدوا على مكتبه فور وصوله للوزارة صباح اليوم لتهنئته بتوليه المنصب، كما استكمل اللقاءات التي عقدها عصر أمس الأربعاء مع عدد من قيادات الوزارة لشرح طريقة العمل خلال الفترة المقبلة، وتحديد الأولويات التي سيتم العمل بها حاليا، وأهمها العمل على زيادة عدد السياح وتعظيم الإيرادات السياحية والعمل على زيادة حركة الطيران من مختلف دول العالم إلى المقصد السياحي المصري.

سرعة الإنجاز

وأكّد وزير السياحة وفقًا لما ذكرته مصادر لـ «الوطن» ضرورة سرعة الإنجاز في الملفات المطلوبة، والتنسيق مع القطاع السياحي الخاص وذلك للوصول إلى مستهدفات السياحة بجذب 30 مليون سائح خلال 5 أعوام ووضع الآليات التي تكفل تحقيق ذلك.