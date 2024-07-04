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ضبط مندوب تحصيل متهم بالاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بمحل عمله

كتب:

محمد بركات
01:26 م | الخميس 04 يوليو 2024
وزارة الداخلية- أرشيفية

وزارة الداخلية- أرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من مندوب تحصيل بإحدى شركات الدفع الإلكتروني، مقيم بمحافظة القليوبية مصاب بسحجات وجروح سطحية بالذراعين، وأقر بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام ثلاثة أشخاص بإستيقافه وسرقة حقيبة بحوزته كرها عنه، وبداخلها مبلغ مالي خاص بالشركة محل عمله والتعدي عليه بقطعة زجاجية وإحداث إصابته المُشار إليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة الواقعة، وبتطوير مناقشته أقر بقيامه بصرف مبلغ مالي من عهدته على متطلباته الشخصية، ولعدم قدرته على سداد تلك المبلغ اختمرت في ذهنه فكرة اختلاق الواقعة المٌشار إليها، وأحدث إصابته باستخدام زجاجة مكسورة.

 

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بقلم محمد بركات