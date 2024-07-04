وزير الصحة: حل مشكلة نقص الدواء نهائيا خلال أقل من شهرين 

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ هناك نقصا في الدواء ولا يوجد أي غضاضة في قول ذلك، بسبب ظروف صعبة عالمية لمدة عام في سلاسل الإمداد أثرت على إنتاج الدواء محليا وعالميا، مشيرا إلى انتهاء المشكلة خلال أقل من شهرين وعودتها بشكل كامل.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم، ضمن احتفال الهيئة العامة للتأمين الصحي بمرور 60 عامًا على تأسيسها، بحضور عدد من الوزراء، إضافة إلى 800 مقدم رعاية صحية.

حلول لتعويض نواقص الأدوية

وأضاف وزير الصحة، أنّ هيئة الدواء والشراء الموحد بدأت اتخاذ إجراءات لتعويض النواقص خلال أسابيع، وفي مدة أقل من شهرين لن توجد أي نواقص من الدواء من الإنتاج المحلي أو العالمي، لافتا إلى أنّ ذلك يتم من خلال مجموعة عمل كبرى داخل الحكومة وتنسيق كامل بين الجهات كافة.

وزير الصحة: المريض البسيط لا يدرك التحديات التي تواجهنا

وأكد خلال تفقده عدد من المستشفيات قبل انطلاق الاحتفالية، أنّه رصد شكاوى المرضى من نقص الأدوية، لافتا إلى أنّ المريض البسيط يعرف أن هناك نواقص في الدواء ولا يدرك ما يحدث من تحديات في منظومة الصحة، لكن الدولة تهتم بتسهيل الإجراءات على المواطنين.