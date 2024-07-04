معلومات عن محمد التوني نائب محافظ الفيوم الجديد.. خبرات علمية رغم صغر سنة

مسيرة حافلة من التفوق في عددٍ من الملفات رغم صغر سنه، دفعت بالدكتور محمد سامي التوني ليصبح نائب محافظ الفيوم ضمن حركة المحافظين 2024، ليصبح ثاني الأصغر سنًا ممن يتولوا هذا المنصب بعد مينا عماد حنا نائب محافظ أسيوط، إذ يبلغ من العمر 31 عامًا فقط، ولكن مسيرته حافلة بالنجاح منذ تخرجه من كلية طب وجراحة الفم والأسنان، فمن هو نائب محافظ الفيوم الجديد؟

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، السيرة الذاتية للدكتور محمد سامي التوني، نائب محافظ الفيوم الجديد، الذي نشر قرار تعيينه نائبًا للمحافظة حالة من التفاؤل والبهجة بين أهالي المحافظة، ليس فقط لتمكين الشباب، ولكن لكونه كان دائمًا دؤوبًا في عمله، خدومًا لمن حوله، مكتبه مفتوحًا للجميع طوال فترة عمله معاونًا لمحافظ الفيوم.

من هو نائب محافظ الفيوم الجديد؟

وفيما يخص السيرة الذاتية الخاصة بالدكتور محمد سامي صادق التوني وشهرته الدكتور محمد التوني، فإنّه يبلغ من العمر «31 عامًا»، إذ وُلد في 16 أغسطس عام 1992، وحصل على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان عام 2014، كما إنّه حصل على ماجستير العلاج التحفظي وتجميل الأسنان بكلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة.

كما إنّه خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة «PLP الدفعة الرابعة»، وعضو الأمانة الفنية للحوار الوطني.

التدرج الوظيفي لنائب محافظ الفيوم

وفيما يخص التدرج الوظيفي للدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم فإنّه تدرج في المناصب القيادية منذ عام 2016 وحتى صدور قرار تعيينه في منصب نائب محافظ الفيوم 2024 كالآتي:

عضوًا في مكتب وزير الصحة والسكان في الفترة من 2016 وحتى 2018.

عُين متحدثًا رسميًا للهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء برئاسة مجلس الوزراء في الفترة من 2017 وحتى 2018.

عُين متحدثًا رسميًا لمحافظة سوهاج ومدير العلاقات العامة والإعلام في الفترة من يناير 2019 وحتى نوفمبر 2019.

عُينّ متحدثًا رسميًا لمحافظة الفيوم في الفترة من نوفمبر 2019 وحتى حلف اليمين كنائبًا للمحافظ.

كُلف معاونًا لمحافظ الفيوم في الفترة من سبتمبر 2021 وحتى حلف اليمين كنائبًا للمحافظ.

حلف اليمين أمام الرئيس السيسي

وكان الدكتور محمد سامي التوني، ثاني أصغر نائب محافظ في مصر، قد أدى حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات القليلة الماضية، ليتولى منصب نائب محافظ الفيوم رسميًا في تشكيل الحكومة الجديد.