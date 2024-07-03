محمد سامي التوني نائبا لمحافظ الفيوم ضمن حركة المحافظين 2024.. الأصغر سنا

تولى الدكتور محمد سامي التوني منصب نائب محافظ الفيوم خلفًا للدكتور محمد عماد، وذلك ضمن تشكيل الحكومة الجديد، وإعلان حركة المحافظين 2024 ونوابهم، وهو أحد أصغر نواب المحافظين، مما يؤكد توجه الدولة لتمكين الشباب في مواقع المسؤولية منذ بدء عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أصغر نائب لمحافظ الفيوم 2024

ويعد «التوني» الأصغر سنًا بين من تولوا منصب نائب محافظ، كما أنّه كان الأصغر سنًا أيضًا بين من تولوا إدارة الملفات الإعلامية بالمؤسسات الحكومية، ويأتي تعيينه ضمن حرص الدولة على الدفع بالعناصر الشابة والواعدة لتولي المناصب القيادية، بهدف الارتقاء بالمواقع الخدمية ودفع عجلة التنمية، وكذلك تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

من هو الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم الجديد؟

وأكدت مصادر حكومية مطلعة في تصريحات خاصة لـ«إكسترا نيوز»، إنّ الدكتور محمد سامي التوني تولى منصب نائب محافظ الفيوم 2024 فمن هو؟

- عمل الدكتور محمد سامي التوني معاونًا لمحافظ الفيوم إلى جانب عمله متحدثًا رسميًا للمحافظة في 5 أكتوبر 2021.

- تولى الدكتور محمد سامي التوني منصب المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم في ديسمبر 2019.

- عمل في مكتب وزير الصحة والسكان منذ عام 2014 بعد تخرجه في كلية الطب وجراحة الفم والأسنان بتقدير عام جيد جدًا، واستمر عمله بمكتب الوزير حتى عام 2017.

- كُلف عام 2017 بالعمل متحدثًا رسميًا باسم الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء برئاسة مجلس الوزراء.

- انتقل في 2019 للعمل متحدثًا رسميًا باسم محافظة سوهاج ومديرًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام.

يذكر أنّ «التوني» حصل على العديد من الدورات التدريبية من أكاديمية ناصر العسكرية، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية.